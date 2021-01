PODCAST - Le confin des contes de Noël : Koyasan

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : Koyasan

Et l'histoire commence... : "Il y a dix ans, j’étais très triste, à cause d’une histoire d’amour qui s’était mal finie. Alors j’ai décidé de voyager au Japon. Pas parce que j’aimais les samouraïs, plutôt parce que c’était à l’autre bout du monde, le point le plus éloigné possible de mon amour perdu. Peut-être que là-bas de l’autre côté de la terre on marche à l’envers, me disais-je, et que ça me remettra la tête à l’endroit. Peut-être que là-bas quand on pleure les larmes montent vers le ciel. Je suis arrivé à Tokyo avec un fièvre terrible ; me voilà perdu au milieu de la gare centrale en plein mois de décembre, au milieu de la foule des acheteurs de noël et des inscriptions dans une langue que je ne connais pas. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi loin de chez moi qu’à cet instant-là."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

