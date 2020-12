PODCAST - Le confin des contes de Noël : la crèche

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : la crèche

Et l'histoire commence... : "Il y avait longtemps que Michel n’avait pas pris de vacances. À dire vrai, Michel n’était quasiment JAMAIS parti en vacances. Petit, il était parti une fois en colo avec un Monsieur le Curé qui le terrorisait, il avait pleuré tous les soirs en secret dans son sac de couchage, et adulte il était allé une fois visiter trois jours un cousin en Bourgogne, mais ça ne lui avait pas trop plu, parce qu’il avait été malade à cause des escargots et que l’une de ses bêtes avait fait une mammite lorsqu’il était revenu. C’est que Michel était agriculteur, et que, comme il aimait à le dire : « les vaches, elles, elles n’en prennent pas de vacances. Il faut les traire, matin et soir, quel que soit le temps, même à noël et nouvel an. » Ce que Michel faisait, avec application. Chaque matin il se levait avant le soleil, buvait un café au lait, s’enfilait dans sa cotte, ou bleue ou verte, et puis se mettait en route vers la salle de traite ou la lumière des néons finissait de le réveiller."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

