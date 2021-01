PODCAST - Le confin des contes de Noël : la petite bille aux amulettes

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : la petite bille aux amulettes

Et l'histoire commence... : "Dans ma boîte de Noël, je cache tout un tas de secrets. C’est une vieille boîte à biscuit que j’ai trouvé chez Mémé et que Mémé m’a donné. Elle est en fer, avec des rayures blanches et rouges et Astérix et Obélix dessinés sur le couvercle. Avant, dedans, il y avait des biscuits Chamonix. Mémé m’a dit que c’est elle qui les a mangés lorsqu’elle était petite, alors j’imagine comme la boîte est vieille. À la place des biscuits, je l’ai remplie avec de toutes petits choses, pour que Noël dure toute l’année. Dans ma boîte, il y a une bougie en forme de sapin à moitié brûlée, une branche de cannelle et une peau de mandarine séchée. Il me suffit de l’ouvrir et de respirer très fort pour que ça sente Noël."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

