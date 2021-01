PODCAST - Le confin des contes de Noël : le cimetière de Dean

Walt a 12 ans et est le plus jeune croque mort d'Ecosse. Mais comment passer Noël, seul, dans un endroit froid et sombre comme le cimetière de Dean ?

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : le cimetière de Dean

Et l'histoire commence... : "Le plus jeune croque mort de toute l’Écosse s’appelle Sir Walter Raleigh. Il a 12 ans. Savoir comment ce jeune garçon est devenu Sir, anobli par la Reine en son château de Holyrood, n’est pas l’affaire qui nous occupe pour le moment. Savoir pourquoi cet enfant écossais, gardien de cimetière, porte le même nom que celui d’un poète anglais du 16ème siècle ne devrait pas nous intéresser non plus – quoique. De cela nous pouvons parler, étant donné que Walt le raconte lui-même volontiers (Le Walt en question, c’est Walter Raleigh, le jeune homme, vous l’aurez compris. Ses amis l’appellent comme ça, et vous pourrez vous-même l’appeler Walt si vous devenez un jour son ami ; tout du moins de votre vivant)."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

