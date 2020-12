PODCAST - Le confin des contes de Noël : le Noël des animaux

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : le Noël des animaux

Et l'histoire commence... : "Les animaux n’hibernent pas. C’est un mensonge qu’ils ont inventé pour qu’on les laisse tranquille pendant les vacances de Noël. Pensez-vous ! Six mois sans voir le jour, comment est-possible ?! Une demi-année sans relever son courrier, sans faire la poussière dans son terrier, vous ne trouverez personne chez les animaux pour y croire. Il est vrai que dès que le gel durcit le sol, le renard se blottit dans son terrier, l’ours rejoint le fond de sa caverne et la cigogne se met en route pour l’Afrique. Certains s’endorment, et profitent d’une longue, longue sieste, autant pour se reposer des efforts de l’été que pour laisser le temps aux hommes de les oublier."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

