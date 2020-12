PODCAST - Le confin des contes de Noël : le plus petit sapin de la forêt

Un petit sapin rabougri, un lapin nommé Houdini et un vendeur de sapin un peu magicien, ça peut donner un bien beau réveillon, non ?

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : le plus petit sapin de la forêt

Et l'histoire commence... : "Le vendeur de sapins avait un métier bien particulier. En effet il consistait, comme son nom l’indiquait, à vendre des sapins. Attention, pas n’importe quels sapins ! Nous parlons là des sapins de Noël, ceux que l’on met dans les salons au début du mois de décembre et que l’on décore avec des guirlandes et des boules, pas les sapins qui servent à faire des étagères, des cercueils ou des bonbons dans les Vosges. Ce sont des sapins robustes, qui doivent résister à la chaleur et à la sécheresse des maisons pour ne pas perdre toutes leurs aiguilles dès le début du mois, ce qui les ferait ressembler à des squelettes. Les branches du bas du sapin de Noël doivent être très solides, afin de ne pas se casser lorsque le père noël se penche, la hotte pleine, pour poser ses cadeaux."

Ecoutez et podcastez la suite de l'histoire du plus petit sapin de la forêt et les autres épisodes du Confin des contes de Noël.

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

Découvrez également l'histoire de Mémère, du cimetière de Dean, de Caga Tio, de Norbert et son cadeau de Noël, du Noël des animaux, des quatre frères, de Koyasan au Japon, de la petite bille aux amulettes et d'une crèche un peu spéciale... Ecoutez, voyagez, rêvez, fêtez Noël, avec les personnages mystérieux du Confin des contes de Noël.

Ecoutez les 20 histoires du Confin des contes et du Confin des contes de Noël.

Réalisation :