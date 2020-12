PODCAST - Le confin des contes de Noël : le premier flocon de neige sur le bout du nez

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : le premier flocon de neige sur le bout du nez

Et l'histoire commence... : "Ce n’est pas évident d’être le plus petit de quatre frères. Surtout quand sur quatre frères il y a trois grands et un tout petit comme moi, un tout petit qui est arrivé un peu tard, un peu par hasard.

Ce n’est vraiment pas évident d’être le plus petit de quatre frères, sauf quand on est Joe Dalton, me direz-vous, parce que dans ce cas tout le monde vous écoute dès que vous piquez une colère. Le problème c’est que moi je ne suis pas Joe Dalton, quand je pique une colère tout le monde rigole et quand je veux me bagarrer, celui de mes trois grands frères que je veux boxer me tient à distance en me posant une main sur le front, alors je me retrouve à gesticuler comme un asticot et à donner des coups de poing ridicules dans le vide. Si je ne suis pas Joe, mes trois grands frères, par contre, ils sont tous un peu Averell. C’est à dire qu’ils ont déjà passé les dix ans, ils ont poussé d’un coup et maintenant ils ont des grands pieds qui puent, des boutons sur le nez et sur le menton, des restes de repas collés dans les bagues de leur appareil dentaire et ils rient bêtement dès qu’on parle des filles."

Ecoutez et podcastez la suite de l'histoire du premier flocon de neige sur le bout du nez et les autres épisodes du Confin des contes de Noël.

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

Découvrez également l'histoire de Mémère, du cimetière de Dean, de Caga Tio, de Norbert et son cadeau de Noël, du Noël des animaux, du plus petit sapin de la forêt, de Koyasan au Japon, de la petite bille aux amulettes et d'une crèche un peu spéciale... Ecoutez, voyagez, rêvez, fêtez Noël, avec les personnages mystérieux du Confin des contes de Noël.

Ecoutez les 20 histoires du Confin des contes et du Confin des contes de Noël.

Réalisation :