PODCAST - Le Confin des contes de Noël : signé Mémère

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : Signé Mémère

Et l'histoire commence... : "Dornot, le 3 décembre 2020. Chère Mémère Blanche,

J’espère que tu vas bien, et qu’on s’occupe bien de toi à la maison de retraite. Ici à la maison, on a commencé à installer les décorations de Noël. Maman est allée chercher les cartons à la cave, et on a sorti les guirlandes et les boules. On a mis des bougies sur le bord des fenêtres, c’est magnifique. On a aussi installé la crèche en sapin des Vosges que tu nous as offert l’année dernière sous le sapin, sur le papier cadeau imitation caillou. On est un peu triste que tu ne sois pas avec nous pour le réveillon cette année, mais on se dit que tu vas t’amuser avec tes amis alors ça va.

Je t’embrasse, Ta Jeannette."

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

