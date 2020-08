Igor est un troll guerrier fort et cruel, mais il cache un sombre secret ! Et si vous saviez comment tout le monde l'a appris ce secret !

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Et l'histoire commence... : "Il était une fois Igor, un Troll guerrier si fort et si cruel qu'il était craint par tous les autres Trolls (guerriers ou pas) du Royaume des Trolls. Mais personne ne pouvait imaginer un instant qu'Igor gardait pour lui seul un secret qui, s'il était découvert, changerait à jamais sa réputation dans tout le pays. En effet, Igor était un "bébé-garou"... Autrement dit, lorsque la nuit tombait et que la lune chassait le soleil, notre guerrier sanguinaire se transformait immédiatement en un tout petit bébé Troll - certes toujours aussi bagarreur et cruel, mais, semblait-il, beaucoup moins fort. Guerrier fort et cruel le jour, bébé troll la nuit."

Podcast - Le confin des contes : Igor le troll guerrier © Getty

Découvrez également l'histoire de Jimmy la puce, d'un grand voyage, de la forêt qui en savait trop, d'une plante très gourmande, des morphelins dans leur mystérieuse maison, de mademoiselle Matuvu, du roi de l'évasion,... Ecoutez, voyagez, rêvez, tremblez, avec les personnages mystérieux du Confin des contes.

