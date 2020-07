PODCAST - Le Confin des contes : Jimmy la puce

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : Jimmy la puce

Et l'histoire commence... : "Bon, ce soir l’histoire va être courte, parce que c’est l’histoire d’un enfant qui n’aime pas les histoires. Il trouve que les contes, c’est chiant, il faut rester assis à écouter alors qu’on pourrait être en train de construire des trucs, ou mieux de les casser, ou mieux, de se bagarrer avec les copains. À chaque fois qu’il doit écouter des histoires, ça lui fait comme le coup où il est allé au musée avec sa classe, au bout de deux minutes il a mal aux jambes de pas les bouger et envie de faire pipi. Cet enfant s’appelle Jimmy, il n’aime pas les histoires, il n’aime pas aller au musée avec sa classe, et d’ailleurs, il n’aime pas non plus l’école. À vrai dire, il n’aime pas grand-chose, ni les devoirs, ni les gâteaux, ni les câlins. Il n’aime même pas ses parents. Sauf que dans le cas de ses parents, c’est eux qui ont commencé."

