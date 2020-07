PODCAST - Le Confin des contes : l'éléphant dans un magasin de porcelaine

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : l'éléphant dans un magasin de porcelaine

Et l'histoire commence ... : "C’est l’histoire d’un enfant éléphant qui, semblait-il, n’avait rien de différent des autres enfants éléphants. Comme tous les éléphants, il avait deux oreilles qui servaient à faire du vent pour chasser les moustiques ou pour sécher le linge, une trompe qui servait de balançoire aux enfants du Maharadja, une grosse langue qui prenait beaucoup de place dans sa bouche et qui l’empêchait de dire des mots comme « Maharadja », et deux petits bouts de cornes qui commençaient à poindre sous le cuir de sa peau. Il ne savait pas encore ce que c’était, mais lorsqu’il jouait au foot avec ses copains animaux, on le mettait toujours en défense."

Un éléphant dans un magasin de porcelaine : une histoire du Confin des contes © Getty

