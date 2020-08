Podcast - Le confin des contes : l'escapologue

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : l'escapologue

Et l'histoire commence... : "Quand c’est vrai c’est vrai. Mais qu’est-ce qui est vrai ? James n’aimait pas tout ce qui se fermait avec des clics et des clacs. Les portières des autos, les boucles de ceintures, les portes des maisons, la clé dans la serrure. Même sa chambre restait grande ouverte, et la nuit aussi. La nuit surtout. Oui, James n’aimait pas dormir. Parce que ça ferme les yeux sur le monde, clic la lampe, clac les paupières. Vous me direz, et le rêve alors, c’est pas une fenêtre grande ouverte sur l’imaginaire ? Et vous auriez raison. Sauf que James ne se souvenait jamais de ses rêves. Alors le sommeil, quelle perte de temps. « Après tout, quand on rêve, se disait James, on rêve à ce qu’on veut, et à ce qui nous manque ». "

