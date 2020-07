Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : la forêt qui en savait trop

Et l'histoire commence... : "Dans la dernière maison de mon village, habite le fou. On l’appelle le fou du village. Il paraît que chaque village a son fou. Y’en a qui font semblant de conduire un bus alors qu’ils n’ont qu’un bâton de bois en guise de volant, d’autres qui mettent une clôture en barbelé autour de leur jardin pour se protéger des gamins et qui prennent un grand couteau pour crever les ballons en mousse, et puis il y a notre fou à nous. On dit qu’il est fou parce qu’il passe tout son temps dans les bois et qu’il sent fort le pipi de chat. Moi je sais bien qu’on n’est pas fou seulement parce qu’on sent le pipi de chat, sinon ma tante Sidonie, elle serait à l’asile depuis bien longtemps."

Podcast - Le confin des contes : la forêt qui en savait trop © Getty

Découvrez également l'histoire de Jimmy la puce, de Igor le petit troll guerrier, de l'éléphant qui voulait travailler dans un magasin de porcelaine, d'une plante très gourmande, des morphelins dans leur mystérieuse maison, de mademoiselle Matuvu, du roi de l'évasion,... Ecoutez, voyagez, rêvez, tremblez, avec les personnages mystérieux du Confin des contes.

