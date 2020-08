Podcast - Le confin des contes : la perle des perles

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : la perle des perles

Et l'histoire commence... : "Mademoiselle Matuvu aimait tout ce qui brillait : l’or et les pierres de ses bijoux, le reflet de sa peau blanche, presque transparente, dans le miroir posé sur la console de sa chambre, le glaçage des gâteaux qui lui préparait son cuisinier chaque jour pour le goûter, le reflet de la lune dans un puit et l’argent que son père accumulait dans un grand coffre-fort. Nous sommes à l’âge des grandes usines et des locomotives à vapeur. En ce temps, le monde entier est recouvert d’une fine particule de charbon, c’est pour cela que tout à l’air d’être en noir et blanc. Comme un fait exprès pour rendre la beauté de Mademoiselle Matuvu encore plus éclatante."

Découvrez également l'histoire de Jimmy la puce, de Igor le petit troll guerrier, de la forêt qui en savait trop, d'une plante très gourmande, des morphelins dans leur mystérieuse maison, d'un grand voyage, du roi de l'évasion,... Ecoutez, voyagez, rêvez, tremblez, avec des personnages mystérieux au Confin des contes.

