Podcast - Le confin des contes : la plante carnivore de Madame Machin

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : la plante carnivore de Madame Machin

Et l'histoire commence... : "Mon village est tout en pente, le genre de pente vraiment raide, il y a tout le temps des cyclistes qui viennent s’y entrainer. Pour vous dire, quand je rentre du collège, le bus me dépose en bas, à l’arrêt, et je n’arrive jamais à rejoindre ma maison, en haut, sans être hyper essoufflé. C’est bon pour le cœur, me disent mes parents. Mais bon, moi je suis au collège, et je suis amoureux d’Émilie dans ma classe, alors j’ai déjà le cœur bien musclé. Pour vous dire, l’autre jour je montais la pente, il faisait chaud et je transpirais, j’étais hors d’haleine. Et la Joconde m’a dit (La Joconde c’est une mamie que j’appelle comme ça parce qu’elle est toujours en train de regarder la rue de derrière la porte de sa maison ; sa porte on peut l’ouvrir à moitié, soit le haut, soit le bas, et cette mamie-là n’ouvre toujours que le haut lorsqu’elle regarde la rue, du coup on ne lui voit que la moitié du corps, comme la Joconde) Et la Joconde m’a dit, donc : « Tu sais mon petit, on a beau marcher dessus, on arrivera pas à l’user. » Elle parlait de la pente."

Ecoutez et podcastez la suite de l'histoire de Madame Machin, et les autres épisodes du Confin des contes.

Découvrez également l'histoire de Jimmy la puce, de Igor le petit troll guerrier, de la forêt qui en savait trop, d'un grand voyage, des morphelins dans leur mystérieuse maison, de mademoiselle Matuvu, du roi de l'évasion,... Ecoutez, voyagez, rêvez, tremblez, avec les personnages mystérieux du Confin des contes.

Ecoutez toutes les histoires du Confin des contes.

