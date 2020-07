Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : le ventre de la baleine

Et l'histoire commence... : "Je ne comprends pas comment j’ai pu me retrouver dans le ventre d’une baleine. Au début, Maman en parlait de temps en temps. Elle disait : « C’est sale dans la cuisine, on va passer un coup de baleine ! » Pour mon anniversaire, elle m’a offert des billets pour aller voir une baleine à l’opéra. Elle m’a même dit qu’il y en avait dans son parapluie et son soutien-gorge. Et puis voilà qu’un matin, sans comprendre pourquoi, on se retrouve dans le ventre de la baleine : plus d’école, plus de magasins, plus de copines ni de copains, plus rien."

Podcast : le Confin des contes - Le ventre de la baleine

Découvrez également l'histoire de Jimmy la puce, de Igor le petit troll guerrier, de la forêt qui en savait trop, d'une plante très gourmande, des morphelins dans leur mystérieuse maison, de mademoiselle Matuvu, du roi de l'évasion,... Ecoutez, voyagez, rêvez, tremblez, avec les personnages mystérieux du Confin des contes.

