Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : les morphelins

Et l'histoire commence... : "Il y a des maisons rassurantes, de gentilles chaumières aux cheveux de chaume et aux yeux ronds dans lesquels brille toujours la chaleur d’un foyer. Il y a des bâtisses sérieuses, le genre de vieilles dames à la façade de béton ridée, sourire en balcon de fer forgé. Il y a de grandes fratries de lotissements, des petites bicoques toutes construites sur le même modèle. Il y a même des maisons biscornues, mal foutues, parce que flanquées sur une pente trop raide ou sur un sol qui s’effondre. Mais pas loin de chez moi, on trouve une maison… effrayante. Elle a des vitres noires sans fond qui lui donnent un air de vampire, une grille rouillée par le désespoir, des feuilles mortes de crâne chauve, et sa grande entrée est une bouche sans fond, qui avale sans jamais recracher. La lumière y est toujours vacillante, comme si elle allait mourir bientôt. Dans la famille des maisons, je voudrais la tante qui fait peur… j’ai nommé : le Morphelinat !"

Podcast - Le confin des contes : les morphelins © Getty

