Podcast - Le confin des contes : un si grand voyage

Plongez dans le Confin des contes, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : un si grand voyage

Et l'histoire commence... : "Ce matin, Maman m’a dit : « Assieds-toi là, mon petit loup. » Lorsqu’elle m’appelle mon petit loup, c’est qu’elle a quelque chose d’important à me dire. La dernière fois, c’était il y a quatre ans, quand j’étais au CP, pour m’annoncer que j’allais avoir une petite sœur. Je me suis assis sur le grand lit de la chambre de maman, et je l’ai regardée attentivement. Elle avait l’air bien fatigué, avec des cernes sous les yeux. Ça c’est de la faute à la petite sœur en question, qui se réveille souvent la nuit, à cause des cauchemars. Elle a peur du loup. Il faudrait que je dise à maman d’arrêter de m’appeler mon petit loup devant elle, ça lui permettrait sans doute de dormir un peu mieux, mais je n’ose pas. Maman m’a dit : « J’ai quelque chose à te dire. » Ça j’avais compris, maman, sinon on ne serait pas assis tous les deux au bord de ton grand lit. « Je vais faire un grand voyage. »"

