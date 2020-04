Réécoutez les meilleurs podcasts de France Bleu Provence

Et si vous profitiez de cette période de confinement pour apprendre de nombreuses anecdotes sur la Provence et réécouter nos émissions musicales en live ? France Bleu Provence ressort les archives, un véritable trésor audio sur les richesses de Provence.

Une sélection d'archives et podcasts pour que le confinement passe plus vite grâce à France Bleu Provence

"L'AïoLive le concert" avec Nathalie Coursac et Médéric Gasquet-Cyrus

Profitons du confinement pour écouter en live les meilleurs groupes musicaux de Marseille et de Provence

De 2013 à 2019, Nathalie Coursac et Médéric Gasquet-Cyrus ont reçu de nombreux groupes en live dans les salles partenaires de France Bleu Provence dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Des artistes en devenir aux têtes d'affiches les plus prestigieuses (IAM, Jean-Jacques Goldman, Deluxe...). Autour de la table, micros ouverts, ils nous parlent de leurs musiques, textes, projets et comme les instruments ne sont pas loin, zou !, ils nous jouent quelques extraits de leurs chansons , en…live ! Prenez le temps de réécouter tous nos "AïoLive".

Enregistrement de l'AïoLive avec Médéric Gasquet-Cyrus et Nathalie Coursac © Radio France - - Pascal Cardonna -

"La Provence Insolite" avec Jean-Pierre Cassely

Profitons du confinement pour se régaler d'anecdotes sur la Provence

Notre conteur de rue et guide-conférencier Jean-Pierre Cassely signe depuis de nombreuses années des chroniques de deux minutes truffées de curiosités et d'anecdotes en tous genres sur la Provence, de l'Enfance de Pagnol à Marseille aux débuts de l'aviation dans le Var, de l'Hôtel de Carcès à Aix (surnommé Hôtel des Garces) à l'histoire de la Coupo Santo. Pour vous aider à les retrouver : voici les archives de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Jean-Pierre Cassely © Radio France - Christophe Abramowitz

"Chacun cherche sa rue" avec Jean-Pierre Cassely

Profitons du confinement pour en savoir plus sur nos noms de rue

Durant les saisons 2015-2017, notre guide-conférencier s'était particulièrement intéressé aux origines des noms de rues. Qui était Alexandre Ansaldi qui a donné son nom à avenue de Marseille ? Pourquoi un forum des "Cardeurs" à Aix-en-Provence ? Quels souvenirs dans la rue Dugommier à Toulon ? Pour vous aider à les retrouver : voici les archives de 2015, 2016 et 2017.

"Racontez-nous la Provence" avec Cédric Frémi et ses invités

Profitons du confinement pour apprendre plein de choses sur l'histoire et le patrimoine de la région

Durant la saison 2015-2016, Cédric Frémi a consacré plus de 200 émissions de 30 minutes à l'histoire et au patrimoine de Provence. Chaque jour, un invité (historien, archiviste, guide-conférencier, office de tourisme, association...) nous racontait avec passion l'histoire de nos villes, villages, monuments et personnages, du Roi René au Canal de Provence, de la construction de la ligne de chemin de fer de la Côte Bleue à l'histoire de la châtaigne de Collobrières. Pour vous aider à les retrouver : voici les archives de 2015 et 2016.

Cédric Frémi © Radio France - Christophe Abramowitz

"L'appel de la nature" avec Amandine Castueil

Profitons du confinement pour partir sur les traces des animaux sauvages emblématiques de Provence

Durant l'été 2019, Amandine Castueil nous a proposé des reportages immersifs passionnants au plus près de la faune de Provence et des Alpes-du-Sud. Pour entendre les baleines, marmottes, hiboux, patous, et autre chamois : cliquez ici.

Une petite tortue entrain de sortir de sa cachette hivernale © Radio France - Christelle Marquès

"On perd pas le sud" avec Bruno Ginoux

Profitons du confinement pour nous évader au bout du monde

Bruno Ginoux, révélé pour ses improvisations et ses billets d'humour sur France Bleu Provence, a entamé l'été 2019 un tour du monde en famille et en camping-car ! Chaque week-end, il nous raconte son périple et ses aventures en Russie, Chine, Malaisie ou encore Nouvelle-Zélande. Pour effectuer avec lui un tour du monde de chez vous : cliquez ici pour le replay et ici pour son blog.

Bruno Ginoux et sa caravane - On perd pas le sud

"Les 15 ans du Label Manivette Records" avec Mélanie Masson

Profitons du confinement pour écouter musique, anecdotes et galéjades

En 2004, sur le port de La Ciotat, Manivette Records (Les Editions du Gabian), société de production et d’édition phonographique voyait le jour. Son envie ? Promouvoir la création contemporaine occitane, notamment celle du pourtour méditerranéen, tout en s’ouvrant aux cultures du monde. Mélanie Masson a rencontré Gari Grèu, Tatou, Blu, DJ Kayalik, Hervé du Bar le Central à La Ciotat, Médéric Gasquet-Cyrus, Jacques Bonnadier, Bernard Aubert... Feuilleton en 10 épisodes à réécouter ici.

"Dites-le en marseillais" avec Médéric Gasquet-Cyrus

Profitions du confinement pour réviser notre parler marseillais

Plus de 20 ans de chroniques pour notre linguiste d'Aix-Marseille Université. Ce n'est déjà pas mal : les 5 dernières années sont en réécoute sur notre site. Pour vous aider à les retrouver, voici les archives de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Sans oublier ses vidéos publiées sur Facebook depuis le début du confinement.

"Femmes de Mars" avec Mélanie Masson

Profitons du confinement pour écouter les portraits de femmes marseillaises

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Mélanie Masson est partie à la rencontre d'une tatoueuse, d'une photographe, d'une gérante d'épicerie, d'une blogueuse beauté, d'une historienne, d'une écrivaine ou encore d'une comédienne. Leur point commun : leur engagement pour Marseille. A réécouter ici.

Mélanie Masson © Radio France - Christophe Abramowitz

"Les Tchatcheurs du week-end" avec Mélanie Masson

Profitons du confinement pour se détendre avec ceux qui font la Provence

Depuis le début de l'année 2020, les Tchatcheurs se donnent rendez-vous le samedi de 17h à 18h dans la joie et la bonne humeur. Ecoutez les premières émissions.

Mélanie Masson © Radio France

"Radio Libre" avec Soprano et IAM

Profitons du confinement pour passer une heure avec Soprano et une heure avec IAMEn octobre 2019, Soprano était l'invité de France Bleu Provence pour une heure de surprises et de délires. Idem en décembre avec IAM.