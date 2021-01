Série audio : Yvan Cassar, l’arrangeur des stars

À l'occasion de "Symphonissime", spectacle musical diffusé sur France 2 samedi 23 janvier en partenariat avec France Bleu, orchestré par Yvan Cassar avec les plus grands artistes de la variété française découvrons pour une nouvelle écoute la série audio consacrée à ce musicien, compositeur.

Yvan Cassar, aux allures de druides bretons (il est né à Rennes) avec ses longs cheveux bouclés, a orchestré et réalisé les disques de Linda Lemay (album « Eponyme » en 1998), Patricia Kaas (« Le mot de passe » en 1999), Charles Aznavour (« Aznavour 2000 »), Claude Nougaro (« Embarquement immédiat » en 2000) ou Daniel Levi (« Ici et maintenant » en 2002). C’est lui encore que l’on aperçoit sur scène derrière Johnny Hallyday (Stade de France 1998, Tour Eiffel 2000 et Tournée 2003) ou Mylène Farmer (Millenium Tour 1999).

Il a, depuis, dirigé plusieurs concerts géants pour Johnny, Mylène Farmer et d'autres encore.

En 2005, Serge Elhaïk et Christian Clères proposaient de découvrir ce musicien jeune, atypique, qui a fait perdurer la grande tradition des orchestrateurs de variété, dans la lignée directe des Jacques Denjean, Paul Mauriat et Jean-Claude Petit.

Aujourd'hui, les Atelier de Création de France Bleu nous donnent à écouter une partie de cette série audio consacrée à Yvan Cassar.

Bonne écoute.

Dans le show-biz, on l’appelle Mozart

Florent Pagny parle d’Yvan Cassar, l’orchestrateur de son album sorti en 2004. Copier

Les débuts à Rennes

Pascal Obispo raconte Yvan Cassar. Copier

Yvan Cassar et Mylène Farmer

Yvan Cassar raconte les coulisses des enregistrements. Copier

Yvan Cassar au Stade de France avec Johnny Halliday

Yvan Cassar raconte cette aventure musicale en forme de challenge. Copier

Au générique de la série "Yvan Cassar, l'arrangeur des stars"

Interviews : Serge Elhaïk

Narration: Nadège Duflos (Voix additionnelle: Pascal Vaillant)

Prise de son : Bruno Argoullon

Mixage: Mathieu Leroy, Jean-Baptiste Etchepareborde, Jean-Marie Potterie, Bruno Mourlan

Réalisation : Christian Clères