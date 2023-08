Série France Bleu Périgord : Culture Vintage

Du 1er au 3 septembre, une nouvelle édition des "Vintage Days" va redonner des couleurs rétros aux rues de Périgueux, mais aussi à Chancelade, Coursac ou encore Trélissac.

Trois jours de fête pour permettre aux amateurs de cet univers vintage de se balader entre parades automobiles, expositions de véhicules militaires anciens, concours de mode, concerts de rock ou encore démonstrations de danses.

Tout le programme de l'événement est à retrouver sur le site internet des Vintage Days .

Culture Vintage sur France Bleu Périgord

A l'occasion de cette nouvelle édition des Vintage Days, France Bleu Périgord vous propose un coup de projecteur sur les différentes facettes de l'univers rétro. Grâce à Jean-François Videau, l'organisateur de l'événement mais avant tout passionné par cette culture, découvrez comment la mode américaine a envahi la France à travers la mode des pin-up, les disque d'Elvis ou encore l'arrivée du chewing-gum !

C'est quoi le Vintage ?

Quand on parle de vintage, on s'intéresse principalement aux années de 1940 à 1975, même si souvent, on inclut dans cette période toute la première partie du 20ème siècle, dès 1900. Concernant le mot "vintage", figurez-vous qu'il est français ! Selon la théorie la plus célèbre, il tire son origine du vin ! "Vingt ans d'âge" est devenu "vintage".

En plus des Ford Mustang et des disques d'Elvis, les américains ont aussi exporté la mode des Pin-Up ! Si ils peuvent être fiers de leur Marylin nationale, nous ne sommes pas en reste avec Brigitte Bardot qui a rayonné à travers le monde. C'est aussi à cette époque que les GI nous ont ramené... le chewing-gum !

La mode vintage

Vous cherchez une tenue vintage ? Il existe une multitude de possibilités pour s'habiller rétro. Il existe différentes vagues, différents styles, selon l'époque et le pays dans lequel vous vous trouvez. Si les femmes étaient d'abord habillées avec des couleurs sombres, c'est un changement radical quand les américains font connaitre la mode des pin-up, avec des robes serrées à la taille, des chaussures à talons, lunettes de soleil et un rouge à lèvre assez marqué !

La musique vintage

Quand on parle de musique vintage, on parle forcément de rock'n'roll ! Là-aussi, les américains ont marqué l'époque avec leur identité musicale. Si vous vous êtes déjà amusés à traduire "rock'n'roll" par "pierre qui roule", et bien c'est une erreur ! A l'époque, le terme "rock'n'roll" signifie "faire l'amour", et au-delà de son empreinte musicale, prononcer ce mot à la radio dans les années 50 est subversif, c'était interdit !

Les voitures vintage

Mais que serait la culture vintage sans ses véhicules ? A l'époque en France, nous roulions en "populaires" : on partait en vacances sur la route nationale 7 en 4CV, en Ondine, en Dauphine, en 404... Pendant ce temps-là sur la route 66 aux Etats-Unis, les Ford, les Dodge ou encore les Plymouth ont la côte... Des voitures entre 4 et 6 mètres de long, des coffres énormes, des moteurs surpuissant : là aussi les américains voient les choses en grand et exportent leur culture extravagante jusqu'en France.

Les différents courants du vintage aujourd'hui

En vous rendant aux Périgueux Vintage Days, vous croiserez un nombre incalculables de nostalgiques et amateurs des ces années vintage. Si ils sont tous fidèles à l'événement, chacun défend son propre style. Du classique au rockabilly en passant par le steam punk, chaque courant vintage a sa spécificité et son domaine de prédilection.

Côté cinéma, Marlon Brando et James Dean sont les vedettes du ciné rétro, sans oublier un certain Elvis Presley qui a lui aussi brillé à l'écran, en noir et blanc !

