07 et 08 septembre : Un week-end sous le signe de la tomate au Château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire

Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire, France

Une fête de la biodiversité

Le festival donnera l'occasion aux visiteurs d'en savoir plus sur la tomate sous toutes ses formes. Le château de la Bourdaisière est en effet un Conservatoire de la Tomate agréé par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Son potager réunit plus de 700 variétés de tomates. Pendant le festival, vous seront proposées des visites du conservatoire et de la micro-ferme, des séances de questions/réponses avec Nicolas Toutain, le jardinier en chef des lieux, des conférences et des astuces de jardinage.

Un marché de tomates sera aussi à la disposition des visiteurs qui pourront en profiter pour se procurer des graines de variétés parfois rares.

La tomate sera cuisinée sous toutes ses formes au château de la Bourdaisière © Maxppp - Simon Daval

Une fête de la gastronomie

Les gourmands trouveront sur place de quoi savourer la tomate sous toutes ses formes. Au menu: des dégustations de tomates avec l’AOP Tomates et Concombres de France, des dégustations à l'aveugle mais aussi un service de restauration et l'ouverture du bar à tomates qui servira des mets et jus à base de tomates.

Plus surprenant, ce week-end permettra aux visiteurs de rencontrer le brasseur d'une bière étonnante à la tomate et au basilic. Il donnera des mini conférences pour présenter cette création.

Et, parce le ketchup peut aussi être synonyme de bonne cuisine, un grand concours est organisé sur les deux jours.

Toute la famille pourra s'amuserr © Maxppp - Eric Audras

Pour cette 21ème édition, le festival rassemblera une cinquantaine d’exposants, tous réunis autour de la tomate et des saveurs. Auprès d'eux, vous pourrez vous procurer des graines, plantes gustatives, produits culinaires, de beauté ou pour le bien-être, ainsi que des objets décoratifs.

Un rendez-vous ludique

Le festival de la tomate et de la gastronomie propose également de nombreuses animations pour toute la famille. Pendant tout le week-end, les enfants pourront participer à un concours de dessins et profiteront d'un stand de maquillages.

Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, les visiteurs pourront s'offrir un moment de régression absolue en profitant des grands espaces du château de la Bourdaisière : des jeux de la tomate géants seront organisés dans la prairie samedi et dimanche à 11H30 et 16H30.

Le festival de la tomate et des saveurs est ouvert samedi 07 et dimanche 08 septembre, de 10H à 19H. L'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans.

Renseignements au 02.47.45.16.31. ou sur le site internet du Château de la Bourdaisière