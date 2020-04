100% solidaire et culturel au Pays Basque : Les dates de report des spectacles et des manifestations

Plus de concerts, de spectacles, de séances de cinéma, de manifestations culturelles en plein air. La crise de Covid-19 a des répercussions énormes sur la vie culturelle en France. Les professionnels s'organisent afin de pouvoir nous proposer de très belles journées et soirées lorsque cela sera possible de nouveau. Des événements que nous attendions et qui ont été annulés retrouvent aujourd'hui une nouvelle date chez nous.

Les billets acquis pour les séances reportées restent valables pour les nouvelles dates de spectacle.

A la gare du midi de Biarritz

- "Les Basques ont du choeur" prévu le 14 mars est reporté au 31 octobre 2020.

- "Rock the ballet - X" prévu le 15 mars est reporté au 13 octobre 2020.

- Romain Frayssinet prévu le 20 mars est reporté au 18 novembre 2020.

- "Celtic Legends" prévu le 31 mars est reporté au 26 octobre 2020.

- "Les franglaises" prévu le 4 avril est reporté au 13 mars 2021.

- Roland Magdane prévu le 19 juin est reporté au 29 octobre 2020.

- Gad Elmaleh prévu le 23 juin est reporté au 11 juillet 2021 à 18 heures.

A la salle Lauga de Bayonne

- Noëlle Perna "Mado la Niçoise" prévu le 11 avril est reporté au 25 octobre 2020.

- Nadau prévu le 12 avril est reporté au 28 novembre 2020.

A la Halle d'Iraty de Biarritz

- Le festival "Biarritz Beer Festival" prévu du 17 au 19 avril est reporté du 23 au 25 octobre 2020.

Au Zénith de Pau

- "Le temps qui reste" prévu le 10 mars est reporté au 25 septembre 2020.

- "Rock Legends" prévu le 12 mars est reporté au 22 janvier 2021.

- "Alain Souchon" prévu le 13 mars est reporté au 4 septembre 2020.

- "Chantal Goya" prévu le 15 mars est reporté au 25 octobre 2020.

- "Norman" prévu le 21 mars est reporté au 7 avril 2021.

- Irish Celtic" prévu le 25 mars est reporté au 27 janvier 2021.

- "Best of 80" prévu le 26 mars est reporté au 26 juin 2020.

- "Dracula" prévu le 28 mars est reporté au 24 octobre 2020.

- "I Muvrini" prévu le 1er avril est reporté au 20 novembre 2020.

- "Le lac des cygnes" prévu le 3 avril est reporté au 04 octobre 2020.

- "Michel Jonasz" prévu le 4 avril est reporté au 12 novembre 2020.

- "Jean-Louis Aubert" prévu le 7 avril est reporté au 22 novembre 2020.

- "Panda Dub" prévu le 12 avril est reporté au 5 novembre 2020.

- "Celui qui tombe" prévu les 15 et 16 avril est reporté au 10 et 11 novembre 2020.

- "La consagracion de la primavera" prévu le 18 mai est reporté au 15 décembre 2020.