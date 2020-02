1870-1871 en Alsace-Moselle : annexion ou libération ? est le titre du colloque* organisé par Unsri Gschìcht,

samedi 7 mars 2020 au Cercle saint-Martin de Colmar - 13, avenue Joffre - de 8h00 à 18h30.

Participation libre et gratuite sur inscription.

2020 commémorera le 150e anniversaire de la guerre de 1870 qui opposa, du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, la France à la coalition des Etats allemands au terme de laquelle l’Alsace et une partie de la Lorraine seront cédées à l’empereur Guillaume 1er.

La guerre de 1870, une mystification à la française

Pour l'historiographie française, la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine résulte d'une annexion allemande insupportable pour les populations des régions concernées qui seraient ainsi passées sous la domination terrible du croque-mitaine Bismarck.

Pour le Dr Eric Ettwiller, président d’Unsri Gschìcht, « c’est par le mythe de l'oppression allemande que la France justifiera, en 1914, sa lutte acharnée pour retrouver les provinces perdues et obtenir leur Libération. L'utilisation faite depuis du terme annexion - non plus au sens neutre de cession mais pour désigner une mainmise illégale et un régime de dictature - renforce à dessein l'idée que la période 1871-1918 fut une parenthèse anormale dans une histoire toute tracée. Ou comment la propagande est devenue l'Histoire. Alors que du point de vue alsacien-mosellan, la réalité est toute autre…. ».

La guerre de 1870, vécue par les Alsaciens-Mosellans

De culture allemande, l’Alsace-Moselle s’accommodera en effet assez vite de sa nouvelle situation qui marque l’avènement d’une période particulièrement prospère, tant d’un point de vue économique que social et culturel.

Les 8 intervenants* au colloque veilleront à se détacher de la lecture française (et franco-allemande) qui considère la cession de l’Alsace-Lorraine en 1871 comme une catastrophe, événement déclencheur de la tragédie alsacienne-mosellane du XXe siècle et, attentifs à la réalité socio-culturelle de la région, à rendre compte du vécu des Alsaciens-Mosellans.

Un lieu symbolique pour le 2e colloque d’Unsri Gschìcht, ouvert à tout public

La participation au colloque est libre et gratuite (sur inscription*).

Après chacun des 8 exposés, de larges temps d’échange sont organisés avec les participants.

A noter que le Cercle saint-Martin, lieu du colloque, a servi de lieu de rassemblement des Alt-Deutschen lors de leur expulsion par les autorités françaises en 1918 et, le 26 août 1926, de refuge pour les autonomistes lors du blutiger Sonntag (dimanche sanglant).

Le 1er colloque d’Unsri Gschìcht s’est déroulé au Foyer de l’étudiant catholique (Fec) de Strabourg, samedi 10 novembre 2018 sur le thème 1914-1918 en Alsace-Moselle.

Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle / Verein für die Geschichte Elsass-Lothringens

Fondée en février 2019, l’association Unsri Gschìcht a pour but de transmettre l’histoire de l’Alsace-Moselle aux générations actuelle et futures pour les aider à construire et perpétuer une mémoire honnête des événements passés.