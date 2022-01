1909, l'Alsace à Nancy : l'invention du folklore

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la nouvelle expo du musée alsacien de la ville de Strasbourg Copier

Vous avez déjà entendu parler du folklore alsacien ? Je suis sûr que vous pensez à ça. Quand on s’y penche, il n’y en a pas qu’un seul folklore. Le mot folklore vient de l’anglais, folk, peuple, lore, savoir, connaissances, qui se transmettent d’une génération à l’autre. Musique, chants, costumes, légendes, danses, il y a plein d’aspects, et quand on s’y intéresse, c’est très diversifié dans notre belle Alsace, il suffit de regarder les recherches d’Auguste et Adolf Stoeber entre 1820 et 1870.

Mais que s’est-il passé pour qu’on l’on perde rapidement cette diversité ? Et bien, figurez-vous que ça s’est passé en Lorraine. En 1909, Nancy accueillait une manifestation d’ampleur : l’Exposition internationale de l’Est de la France. Ce grand barnum entendait démontrer la vitalité économique et culturelle de ces territoires, aux portes de l’Empire allemand. Il y avait plusieurs Alsaciens installés dans la cité lorraine à la suite de leur option pour la France dans le comité d’organisation, ils voulaient accorder une place de choix aux territoires annexés par l’Allemagne en 1871 et, en premier lieu à l’Alsace.

C’est ainsi qu’est née l’idée de présenter à Nancy, dans le cadre de l’exposition, un village alsacien reconstitué donnant à voir une image idéale et nostalgique de la « province perdue ».L’exposition du musée alsacien de la ville de Strasbourg « 1909. L’Alsace à Nancy » revient sur cet événement en présentant les acteurs, les enjeux culturels et politiques, dans le contexte de durcissement des relations entre France et Allemagne, mais aussi en l’envisageant du point de vue de la construction des identités régionales.

Affiche de l'exposition - Musée alsacien de Strasbourg

Si ce village alsacien de 1909 a contribué à perpétuer le souvenir des provinces perdues dans la conscience nationale française, elle a aussi participé à la construction d’une image satisfaisante, mais réductrice, de la région dont beaucoup d’éléments sont encore bien vivaces aujourd’hui. Comprendre l’idée du folklore pour mieux le déconstruire, finalement, car le Hàns im Schnockeloch en Alsace, ça peut aussi ressembler à ça : Cette expo sur l’invention du folklore alsacien est à voir au musée alsacien de Strasbourg jusqu’au 23 mai 2022, en partenariat avec le Musée lorrain de Nancy.

Le site du musée alsacien de Strasbourg.