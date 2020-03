Rencontres de Théâtre Amateur a Hagondange avec France Bleu Lorraine

Pour la 19ème année consécutive, la ville d'Hagondange organise les rencontres de théâtre amateur du 23 au 28 mars 2020.

Les troupes amateurs de toute la région vont se succéder sur les planches de la salle des Fêtes.

Un moment très attendu de la saison culturelle, humour, sourire, fou rire, pour tous les amateurs de théâtre, un festival de bonne humeur régnera.

19èmes Rencontres de Théâtre Amateur Hagondange

Demandez le Programme !

Lundi 23 mars : "Adopter une Princesse" par Les Têtes à Plapp.

Un conte de fées des temps modernes, délirant et au rythme soutenu.Trois princesses de conte de fées ont décidé de se mettre en colocation en attendant de trouver leur prince charmant, et pour mettre toutes les chances de leur côté.

Mardi 24 mars : "Les Curistes" par Théâtre De L'île en Joie.

Quand on décide de faire une cure, on s’attend à un séjour ressourçant, agréable et inoubliable ! Inoubliable, ça le sera... mais pour le reste..

Mercredi 25 mars : "La Vérité" par La Chimère.

Une Comédie sur le... mensonge ! Ecartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse, Michel se laisse aller à quelques mensonges.

Jeudi 26 mars : "Bienvenue à Bord" par Les Z'effrontés.

Rien ne va plus à la maison de retraite Les Sapins. Si la vieillesse est un naufrage, la vie peut être comparée à une croisière sur le Titanic. Une comédie fortement teintée d’humour noir.

Vendredi 27 mars : "Arrghl l'Amour" par La Compagnie Incognito.

Une comédie presque sentimentale...Dans les années 80, Thierry, un peintre en mal d’inspiration, se fait plaquer par Hélène. Cette pièce est un marivaudage drôle sur les errances affectives de ces quatre personnages.

Samedi 28 mars : "Mon Meilleur Copain" par Mimes et Masques.

C’est une comédie de mœurs... Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades. La pièce tourne autour des rapports amicaux et conjugaux,

Les pièces seront jouées tous les soirs à partir de 20h30, dans la salle des fêtes Paul-Lamm Hagondange.

informations pratiques :

Renseignements et vente au CIA 03 87 70 35 27 ou sur place 5€ par spectacle ou 18€ le pass pour la semaine.

Mairie d'Hagondange :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

03 87 71 50 10

mairie@ville-hagondange.fr

