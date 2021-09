1er festival des arts du langage à Toulouse

L'association Oral, créée il y a quelques mois, soutient le retour à la culture en rémunérant des artistes dans un contexte difficile. Le Festival des arts du langage se veut non élitiste, non oppressif et non excluant. De 10 h à 19 h ce dimanche, venez à la rencontre de ces amoureux des différentes formes de culture. Margot Dubois est l'invitée de Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

Chaque jour, France Bleu Occitanie soutient la culture à Toulouse sur 91.8 fm