20 anni in 20... di Don-Mathieu Santini

_Quandu sta gattiva passata sarà daret’à no, chì i staghjoni si sarani sbuccinati, à unu di sti ghjovani chì sarà à pena invichjatu, qualchì sia punarà a dumanda : Vi n’inviniti di i vosci 20 anni ? Una dumanda chì di regula faci sbuttà surrisi carchi di malincunia di quiddu chì circa in u spechju di a so mimoria a traccia, a vistica di sti mumenta di i tuntii ghjuvanili, di quandu omu si credi immurtali, scuscenti di i risica di a vita è di a morti.

Ma quì, u visu di st’anzianu ghjuvanottu s’infuscarà inveci, rispundindu à a dumanda : scuseti mi o Monsieur, ma aghju avutu 20 anni in 20. È sta risposta avarà l’effettu di a fulmina. Aghju avutu 20 anni in 20, eti capitu ? L’annata di u purgatoriu. L’annata induva ci ani arrubatu a noscia ghjuventù. Com’ani fattu ùn a sò, ma u fattu hè chì ci semu ritrovi infurcunati com’è l’animali. Era di branu quissa, mirè. Dopu quandu ci ani lintatu di ghjugnu, pariamu capretti à l’usciu di u sarconu. Saltichjaamu in tutti i sensa, masci, donni, eramu tutti indiavulati. Pinseti, ci aviani lacatu dui mesa richjusi in casa, cù parenti par certi ohimè !

Tandu ani cuminciatu à lavà ci di merda parchì ci ritruvaiamu in i caffè è in i sirati. Duranti stu branu, ci aviani ancu pruibitu d’andà in a machja o à bor’ di mari. È vuleti chì una volta lintati ùn ci accumpulessimu micca ? Eramu in brama di fà a festa è di brusgià i nosci 20 anni ghjustamenti.

Dopu ci ani richjusu, di vaghjimu. Ma era tuttu fattu à quiddu versu. Caffè è risturanti chjusi, sinemà chjusi, librarii chjusi, sali di i spitaculi chjusi. U piaceri di veda ghjenti era finitu. Tutti si tiniani da luntanu, mascarati par parà si da i cuntravinzioni. Ùn c’era più locu par ritruvà ci, par rida insembu, par cantà insembu, par curtizà è ancu par fà l’amori. Oh ! Ci ani cundannatu à fà l’amori nant’à Internet, com’è par tuttu u restu d’altrundi. Ani invintatu ancu l’apiritivu in ligna cù ghjenti chì s’inturcaiani in visiocunfarenza. È vo ùn vuleti mantacà ?

Ci ani impiditu d’andà à l’università. Scritti, ma senza pudè campà a vita di studienti. Scritti, ma sbaiuccati chì ùn pudiamu travaddà par pagà i nosci studii. Scritti ma cù u spiritu in dolu di l’attesa culpita di sti 20 anni chì aviamu tantu sunniatu. « On n’a pas tous les jours 20 ans » dicia a canzona, ma anc’assà.

È un annu dopu, cambia l’ora ma a situazioni micca. Com’emu da fà par rientra in casa à 7 ori par rispittà stu coprifocu allora chì u soli hè sempri altu ? Quantu tempu pò durà una situazioni simuli ?

Quandu sta gattiva passata sarà daret’à no, chì i staghjoni si sarani sbuccinati, à unu di sti ghjovani chì sarà à pena invichjatu, ùn li puniti micca dumandi nant’à i so 20 anni.

20 anni in 20 firmarà da pruverbiu par mintuà una disgrazia cullittiva maiori. _

Don-Mathieu Santini