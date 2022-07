2e Journées historiographiques Corses

Histoire et muséographie. Comment le musée met-il en scène l’histoire ?

L’histoire n’existe pas seulement dans les livres. Elle se « met en scène » aussi dans les musées. Et de plus en plus. Le public est alors convié à s’instruire, se souvenir et s’interroger grâce à la mise en scène du tableau, de la sculpture, de l’objet. « Récit » historique et « récit » muséographique ne sont pas identiques. Ils procèdent de méthodes propres, d’interrogations et de perspectives différentes. Comment l’un et l’autre permettent-ils, par-delà la différence des méthodes et des objets, d’éclairer les événements historiques ? Comment choisissent-ils leurs objets ? Comment les illustrent-ils ? La « mise en scène » de l’histoire n’est pas seulement le fait des historiens, des auteurs, des responsables de musée. L’Histoire n’est pas un sujet innocent. Le pouvoir politique a très souvent utilisé le récit historique ou l’art – statuaire, peinture, musique même – à des fins de légitimation ou de propagande.

Programme