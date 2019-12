Trois jours de fête à Joué-lès-Tours !

Joué-lès-Tours, France

Au programme : concerts et spectacles gratuits, ateliers de confection d’objets pour les enfants, virée en calèche, animations à la patinoire, ateliers cuisine, match de hockey sur luge… et tous les jours, le Père Noël retrouvera les enfants dans sa Yourte, accompagné de ses lutins !

Les plus gourmands seront ravis grâce à l'incontournable marché gourmand. Au menu : bière de Noël, huîtres, chocolat, marrons, sans oublier les pâtisseries, confiseries, épices pour vous mettre en appétit, et vous concocter un repas de fête ! Et pour les petites faims : fouées, crêpes, chichis, barbe à papa…

Retrouvez tout le programme de Joué En Fêtes en cliquant ici