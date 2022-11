Envie de rire? Mandelieu-la-Napoule vous offre un festival royal dès vendredi

Nouvelle édition du festival d'humour de Mandelieu-la-Napoule le week-end du 11 novembre. Trois soirées sont proposées au Joa Royal Casino.

ⓘ Publicité

On vous donne des détails !

Vendredi 11 novembre à 20h30 Tristan Lopin Irréprochable

Tristan Lopin, découvert par Bérengère Krief, présente son second spectacle Irréprochable. "Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé__... » j’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks... Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !", explique Tristan Lopin.

Tarifs : de 20 à 25 €

Pour réserver, cliquez ICI

À réécouter Tristan Lopin est irréprochable !

Samedi 12 novembre à 20h30 Caroline Vigneaux Croque la Pomme

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, l'ex-avocate Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés et vous les révèle, quitte à briser les tabous.

Tarifs : de 20 à 25 €

Pour réserver, cliquez ICI

Dimanche 13 novembre à 18h Les Coquettes Merci Francis

Elles ont déjà conquis près de 500.000 spectateurs avec leur premier spectacle. Elles reviennent avec « Merci Francis » et prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir.

Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !

Tarifs : de 20 à 25 €

Pour réserver, cliquez ICI