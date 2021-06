Découvrez la richesse de l‘appellation Saint Mont et de la gastronomie gersoise lors d’un trail épicurien.

3ème édition de Saint Mont Vignoble en Course

Des portes d’Aire-sur-Adour à Marciac, l’appellation Saint Mont a fait le choix de ne travailler qu’avec des cépages endémiques du piémont pyrénéen. Situé dans le Gers, c’est sur une terre riche d’histoire, jalonnée de villages pittoresques et d’églises romanes, témoignages d’un autre temps, que l’appellation tire son caractère bien trempé tout comme ses vignerons

Vignoble du Sud-Ouest, l’appellation offre une palette de couleurs, de styles qui lui sont propres.

Quand sport et terroir se rencontrent

Le 4 septembre prochain aura lieu la 3ème édition du trail épicurien, Saint Mont Vignoble en course. L’occasion de participer à une course chronométrée ou une randonnée à travers les vignes de l’appellation.

Mais ici, les points de ravitaillement proposent bien plus que la bouteille d’eau traditionnelle. Ils sont gastronomiques, et les spécialités culinaires du sud-ouest se goutent avec un bon verre de Saint Mont. De quoi vous motiver à finir la course avant de terminer la journée avec une soirée festive au sein des arènes d’Aignan !

Pour plus d’infos sur Saint Mont Vignoble en course, rendez-vous sur le site de l’événement.