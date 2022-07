41ème édition de l'Été à Pau

Pour sa 41ème édition, l'Été à Pau revient avec une programmation variée, populaire et ouverte à tous les styles.

Malgré le contexte sanitaire, les éditions 2020 et 2021 de l'Été à Pau se sont tenues et ont ravi les palois. Cette 41ème édition est donc très attendue, et les équipes ACP ont préparé une programmation exceptionnelle qui va faire vibrer le théâtre de verdure tout l'été.

10 soirées exceptionnelles au théâtre de verdure

21 juillet 2022

21h : David Walters

22h30 - 23h45 : Amadou & Mariam

22 juillet 2022

21h : Nina Attal

22h30 - 23h50 : The Brooks

23 juillet 2022

21h : Miss Bee & The Bullfrogs

22h30 - 23h 50 : Electro Deluxe

28 juillet 2022

21h : Darcy

22h30 - 23h50 : Tagada Jones

29 juillet 2022

21h : Annie Lalalove

22h30 - 23h50 : Oldelaf

30 juillet 2022

21h : Old School Funky Family

22h30 - 23h50 : projection du film "Blackkklansman" (au Cinéma le Méliès)

03 août 2022

21h : Bolzed

22h30 : Josman

04 août 2022

21h : Kalika

22h30 - 23h50 : Kimberose

05 août 2022

21h : Solar Project

22h30 - 23h50 : General Elektriks

06 août 2022

21h : Rawb

22h30 - 23h50 : Biga Ranx

4ème édition de l'Été des Mômes

Le 27 juillet 2022 sera proposées dans le cadre de l'Été à Pau la 4ème édition de l'Été des Mômes.

Cette après-midi dédiée aux enfants proposera au sein du parc Beaumont des spectacles entre cirque et fanfare, et des animations pour les plus petits.

Des concerts gratuits

Comme chaque année, L’Été à Pau est gratuit. Cependant le nombre de place est limité et son accès se fait au travers d'une billetterie accessible sur internet. Le placement est libre dans le Théâtre de Verdure.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'évènement : acpconcerts.com