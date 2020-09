4ème édition du festival "Les enfants de Molière" à Dieppe

Le festival 2020, prévu avant l'été aura finalement lieu du 4 au 6 septembre. 4 pièces ont été sélectionnées par l'association Les enfants de Molière:

Pierre Deny et Pierre Azéma dans Fausse note - Photo: Fabienne Rappeneau

Vendredi 4 septembre 20h30: Fausse note de Didier Caron avec Pierre Deny et Pierre Azéma

Résumé :

1989. Philarmonique de Genève dans la loge du chef d'orchestre de renommée internationale, H. P.Miller.

À la fin d'un de ses concerts, le Maître est importuné par un spectateur aussi admiratif qu'envahissant, Léon Dinkel, venu de Belgique pour l'applaudir. Cependant plus l'entrevue se prolonge, plus le comportement du visiteur devient oppressant. Il connaît tout de la vie du maestro, dans les moindres détails. Comment est-ce possible ? Qui est t-il vraiment ? Quelle est en fait la véritable raison de sa visite ?

Le mystère s'épaissit jusqu'à ce que Dinkel dévoile un objet du passé...

Samedi 5 septembre 20h30: L'artn'acoeur avec Frank Leboeuf, Georges Beller, Christine Lemler, Nicolas Vitiello, Véronique Demonde et Michèle Kern

Résumé :

Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa soeur Giselle (Veronique Demonge), travaille avec son meilleur ami(Frank Leboeuf) et partage sa vie avec une très jolie femme ( Christine Lemler). Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent! Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais l’Huissier de justice (Michèle Kern) le rappelle à l’ordre de ses créanciers! Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui! Il découvre que tout ce petit monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire! Qu’ils étaient la source de sa ruine! L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par l’arnaque comme une mouche sur un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes hilarantes, riches en rebondissements, mais criantes de vérités humaines…

La troupe de l'Artn'acoeur sur scène

Dimanche 6 septembre 11h30: Dans le secret du château à partir de 3 ans Résumé :

La grande fête du village approche et l'agitation règne au pied du vieux château fort. Tous les enfants sont conviés à venir s'amuser mais le jeune Eliot ne l'entend pas de cette oreille. Malicieux, il rêve d'explorer les ruines du château, interdites au public. C'est tellement mieux quand c'est interdit ...

D'autant que les légendes disent que ce château médiéval abrite un trésor, peut-être même qu'il est hanté !

Pas une minute à perdre ! Eliot et son amie Charlotte recrutent dans le public quelques enfants pour faire équipe et partir explorer les secrets que renferment les murs centenaires...

Dimanche 6 septembre 16h00: La cuisine au Beurre ou à l'Huile avec Yannick Dumont, Mélanie Blondel, Merri, Eloïse Zaccaron, Pascale Lievyn et Dylan Dumont

Le célèbre film "La Cuisine au Beurre" avec Bourvil et Fernandel adapté au Théâtre

Résumé :

Fernand, hôtelier marseillais revient chez sa femme, Christiane, après dix ans d'absence .

L'ayant cru disparu, elle s'est remariée avec un normand, André, qui a transformé le petit restaurant "La Vraie Bouillabaisse", en un somptueux restaurant étoilé : "La Sole Normande".

Là voilà donc avec deux maris.

Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile...

