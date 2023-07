5 lieux insolites où voir des spectacles cet été sur la Côte d'Azur

Le Fort Antoine de Monaco

Un lieu autrefois militaire. Il ne s’agit pas d’un château mais d’une forteresse. Une forteresse bâtie au début du XVIIIe siècle par le prince Antoine 1er, détruite en 1944 et réédifiée en 1953 sur l’initiative du prince Rainier III.

Il s’agit depuis 1970 d’un amphithéâtre en plein air. Cet amphithéâtre avec la mer méditerranée comme toile de fond vivante, vous rappellera à la fois l’époque Romaine et Grecque.

Un lieu où vous allez pouvoir découvrir cet été de la création contemporaine, pluridisciplinaire et la singularité de divers univers artistiques. Avec une scène ouverte pour permettre aux jeunes talents invités de partager leur passion sur cette scène du théâtre du Fort Antoine. Cette scène ouverte est annoncées le mardi 18 juillet à 21h30.

Vous pourrez aussi assister à “Aller sans savoir Où” écrit, interprété et mis en scène par François Gremaud. qui tente de vous partager son processus d’écriture. Pour cela il s’est lancé dans un journal où il a renseigné toutes les idées qui lui passaient par la tête, celle-ci devant impérativement devenir des répliques du spectacle. Vous allez pouvoir rentrer dans sa tête et essayer de comprendre comment son imaginaire fonctionne.

La Coulée Verte de Nice

La scène du Théâtre National de Nice sur la Promenade du Paillon de Nice - TNN

La promenade du paillon ou la coulée verte conçue par le paysagiste Michel Péna. Dans ce lieu qui relie notre célèbre Promenade des Anglais à l’ancien théâtre de Nice et qui va bientôt, d’ici 2025, s’étendre jusqu’au palais des expositions, je vous invite au voyage à travers différents pays de la méditerranée. La France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Vous allez découvrir des auteurs, des écritures, des époques diverses et variés avec les contes apéros proposés par le Théâtre National de Nice.

Durant la période estivale, Les Contes d’apéro animent le Kiosque du TNN sur la coulée verte.

Chaque soir à 19h, un.e artiste déroule en lecture au fil de la semaine ses coups de cœur, ses préférences, avec un focus jeune public le samedi et une musicale le dimanche.

5 semaines pour faire le tour de la Méditerranée entre France, Italie, Espagne et Grèce :

- 3 au 9 juillet : la France ouvre le bal avec Félicien Juttner du lundi au vendredi, Laurent Prévot pour la lecture jeune public le samedi et Margot Mayette accompagnée de Ludovic de Preissac pour le concert du dimanche.

- 10 au 16 juillet : l’Italie est à l’honneur avec Maria Bajma Riva du lundi au vendredi, Laure Sauret pour la lecture jeune public le samedi et Jacky Ido accompagné d’un musicien pour le concert du dimanche.

- 17 au 23 juillet : c’est au tour de l’Espagne avec Felicien Chauveau, Ambre Pietri pour la lecture jeune public le samedi et Rémy Poulakis accompagné de Sarah Laulan pour le concert du dimanche.

- 24 au 30 juillet : nous poursuivons notre tour de la méditerranée en Grèce avec Cyril Cotinaut du lundi au vendredi, Pépin Mayette pour la lecture jeune public le samedi et Rémy Poulakis pour le concert du dimanche.

- 31 juillet au 6 août : la France aura également le privilège de clore cette édition des Contes d’apéro avec Elisa Schramm du lundi au vendredi, Muriel Mayette-Holtz pour la lecture jeune public du samedi et Michel Lethiec accompagné de Muriel Mayette-Holtz pour le concert du dimanche.

C'est gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Le Trophée d'Auguste de La Turbie

Le Trophée d'Auguste à La Turbie - Centre des Monuments Nationaux

Le trophée des Alpes qui fut élevé pour l’empereur Auguste. On appelle donc aussi ce lieu le Trophée d’Auguste. Je vous emmène à La Turbie. Trophée qui fut détruit sur ordre de Louis XIV et qui voit ses vestiges en 1865 classés au titre des monuments historiques.

C'est dans ce décor que vous verrez cet été, « Antigone et les Sept contre Thèbes » présentée par l’Académie Internationale des Arts du Spectacle et interprétée par les élèves de l’École Supérieure Internationale d’Art Dramatique de la Ville de Versailles. Mise en scène par Carlo Boso. Il s’agit d’une œuvre originale, librement inspirée d'« Antigone » de Sophocle et « Les Sept contre Thèbes » d’Eschyle. La pièce raconte l’épopée de la famille d’Œdipe, illustrée par des personnages pittoresques, portant des masques, à la manière de la Commedia dell’Arte. Combats, pantomimes, chants et danses originaires d’Europe et d’Orient enrichissent cet pièce de théâtre visant à divertir, instruire et faire réfléchir sur le drame d'Antigone, qui cherche à faire triompher la raison du cœur sur la déraison de la cruauté.

On rit des personnages représentant le petit peuple de la ville de Thèbes et de la stupidité de ceux représentant « les grands de ce monde ». « Antigone et les Sept contre Thèbes » est un spectacle pour tous, un classique revisité de façon tragi-comique qui fera revivre l’un des mythes les plus connus du monde du théâtre et de l’humanité.

Rendez-vous le mardi 8 août 2023 à 20h30.

La Colline du Château de Nice

Une des vue sur la ville de Nice depuis la Colline du Château de Nice - Ville de Nice

La Castellada ça vous dit quelque chose ?

Sur la colline du château découvrez cet été le spectacle en plein air La Castellada par la compagnie Miranda.

Tout au long de notre traversée des époques, vous rencontrerez des personnages emblématiques de l’histoire de Nice, comme, bien sûr l’héroïne Catherine Ségurane qui aurait en 1543 repoussé l’envahisseur franco-turque, et Garibaldi et d’autres encore.

Une promenade spectacle qui se mélange avec un cadre surprenant. Une vue sur la promenade des anglais, sur le port de Nice, sur les montagnes alentour et les préalpes qui plongent dans la mer. Tous ces panoramas, ces paysages magnifiques et variés ont fait naître un surnom à cet endroit : Berceau du Soleil.

Cette promenade spectacle perchée sur la colline du château est le fruit de la compagnie Miranda qui après 12 ans d’interruption à repris ce spectacle en 2020 et vous le propose à nouveau cette année. La compagnie Miranda, basée au théâtre de la cité vous offrira Chaque soir, donc, nouvelle aventure. Sur les pas des Grecs, de la commedia dell’arte, d’un simple pêcheur, d’un pénitent, de Catherine Ségurane, de Garibaldi. A voir du 7 au 18 août à la Colline du Château de Nice. Le programme est ICI

Le jardin du Musée Renoir de Cagnes-Sur-Mer

La vue du jardin depuis un balcon du Musée Renoir de Cagnes-Sur-Mer - Musée Renoir

Petit détour par la peinture pour accéder au théâtre. Le déjeuner des canotiers, ça vous dit quelque chose ?

Nous vous proposons d'embarquer dans le lieu d’un impressionniste qui s’est pris d’amour pour un domaine sur la colline de Cagnes. Vous allez découvrir du théâtre à Cagnes-Sur-Mer dans le jardin du musée Renoir.

Auguste Renoir (né en 1841 et mort en 1919), peintre impressionniste, va venir s’installer dans notre belle région pour des raisons de santé, profitant ainsi de la douceur des hivers méditerranéens. Il tombera sous le charme du domaine des Collettes et en deviendra le propriétaire en 1907 empêchant ainsi des oliviers menacés d’abattage. Un domaine qui servira de décor au film de Jean Renoir “le déjeuner sur l’herbe”, et qui en 1960 sera acheté par la ville de Cagnes-sur-mer pour en faire un musée « où tout est demeuré en l'état ».

100 ans plus tard le vous allez pouvoir retrouver ces oliviers dans ce jardin et toute la troupe du Théâtre National de Nice pour la pièce "le préjugé vaincu" de Marivaux mis en scène par Muriel Mayette-Holtz à Cagnes-Sur-Mer le mardi 29 août à 20h30.

D'ailleurs cette pièce légère et courte (d'une heure) est à voir gratuitement dans de nombreux lieux de la Métropole niçoise (à Isola 2000 le 23 aout, Clans le 24 aout, Aspremont le 26 aout, Beaulieu-Sur-Mer le 27 aout, Beaulieu-Sur-Mer le 27 aout, Cagnes-Sur-Mer le 29 aout, Lantosque le 31 aout, Colomars le 1er septembre et La Gaude le 2 septembre).

