58e Fête des Jardins et des Saveurs aux Jardins Fruitiers de Laquenexy

Comme chaque année, les passionné.es de nature et les amateurs de jardinage se retrouvent aux Jardins Fruitiers de Laquenexy pour la traditionnelle Fête des Jardins et des Saveurs du 9 au 11 octobre 2020 avec France Bleu Lorraine.

Le rendez-vous de l'automne !

Chaque année, la Fête des Jardins et des Saveurs est la manifestation incontournable du début de l’automne. Organisé par le Département de la Moselle dans le cadre majestueux des Jardins Fruitiers de Laquenexy, cette manifestation permet aux amateurs de jardins et de potagers de découvrir les dernières nouveautés et de dénicher de bonnes affaires. Rendez-vous les 5, 6 et 7 octobre !

Marché aux plantes et du terroir

Vous retrouverez une quinzaine d’exposants de plantes, déco de jardin et outillages dont 5 nouveaux afin de vous aider à créer un bel espace. Une vingtaine d’exposants produits du terroir et autant d’artisans et d’associations sont également présents pour vous permettre de repartir avec quelques douceurs et cadeaux.

Des pommes et des citrouilles

A vos fourchettes ! Cette année la collection de pommes des jardins fruitiers prendra place dans le tunnel sous la forme d’une voûte céleste très pommée ! Quant aux citrouilles, elles vous surprendront encore cette année par leurs multiples formes dans une mise en scène toujours aussi inventive.

Une mosaïque… à nouveau !

Depuis quelques années, faute de fruits, la mosaïque de pommes n’avait pu être présentée, cette année, cela sera à nouveau possible. Elle célébrera la commémoration de l’évacuation des Mosellans pendant la seconde guerre mondiale pour prolonger l’expérience Moselle déracinée qui se déroulera en février 2021 : elle prendra la forme du logo créé pour le 80e anniversaire de l’accueil des 400 000 Mosellans déracinés entre 1939 et 1940.

Les Pommes Marquées, un savoir-faire !

Depuis 2005, les Jardins Fruitiers de Laquenexy se sont fait une spécialité : le marquage des pommes. Cette technique ancienne née en région parisienne est redevenue populaire dans les années 1970 au Japon. Les Jardins Fruitiers collaborent d'ailleurs étroitement avec une société japonaise spécialisée dans le marquage de pommes. Actuellement juste quelques sites dans le monde produisent des pommes marquées !

En 2010, grâce aux Jardins Fruitiers de Laquenexy, la Moselle devient le fournisseur officiel de l'ONU pour la réunion de clôture de l'année internationale pour la Biodiversité à Nagoya. En 2011, c'est aux chefs d'Etat présents à l'Assemblée générale de l'ONU que les pommes de Moselle sont distribuées. Une véritable fierté !

En 2015, c'est à Paris, lors de la COP21 que des pommes marquées sont remises à chaque chef de délégation ainsi qu'au Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy

Côté programmation

Le tour du monde en ballon – Cie la Voute Nomade - Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Dans cet entre-sort plein de poésie, des amis ayant pour bagage accordéon et percussions emmènent les rêveurs au milieu des nuages dans leur manège-montgolfière.

Une expérience qu’on pourra contempler ou expérimenter : une installation-ballade entre perceptions corporelles, visuelles et sonores,

un tour du monde sur des improvisations musicales et dansées, de la Colombie à la Sicile, de la Grèce au Brésil.

De 2 à 13 ans

Imagi’nature - Semeurs d’art – Cie le Bonhomme à ressorts - Dimanche à 11h30 et 15h00

Il était une fois…

Des images, des personnages, des mots… Ils se mélangent, s’entremêlent, racontent et donnent à jouer. Imaginez ! Une forêt, un jardin ou encore une tourbière… Une libellule en colère, un blaireau amoureux, un poireau qui se rebelle… Un hérisson curieux, une gentille araignée et peut-être une chauve-souris aventurière… Notre imaginaire se joue de nous et nous entraîne à la rencontre d’endroits imprévus, de personnages mystérieux et de bien d’autres surprises…

A partir de 3 ans

Top Fanfare - Déambulations musicales - De vendredi à dimanche, les après-midi

Vélos à énergie humaine – Ludik Energie - Vendredi de 14h à 18h et samedi et dimanche de 11h à 18h

Quand on pédale des vidéos se déclenchent, installation sous tente tipi

* Film de présentation des nouveaux jardins - environ 3min

* Illustration : compostage - 2min30

* Thermostat 6 - 5min

* Des pommes pour le climat (Time lapse pommes marquées) - 1min30

Informations pratiques

Du 9 au 11 octobre 2020 aux Jardins Fruitiers de Laquenexy

Vendredi 9 octobre de 14h à 19h. Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 19h.

Entrée gratuite pour tous.

Restauration sur place.

Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse.