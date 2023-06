A 50 ans, le festival "les Nuits de la Mayenne" mêle toujours théâtre et patrimoine

Une 50e édition exceptionnelle

Pour cette 50e édition, Mayenne Culture a décidé de mettre les petits plats dans les grands en commençant par l'affiche du festival. Cette affiche, créée par Jeanne Roualet de l'agence Cosmogama, a pour objectif de retranscrire un paysage imaginaire mayennais à partir de photos existantes.

Nous pouvons ainsi retrouver les trois sites départementaux (musée Robert Tatin, cité gallo-romaine de Jublains, village de Sainte-Suzanne), la rivière de la Mayenne, le cheval (symbole de la Mayenne et de l'itinérance du théâtre) ainsi qu'une chaise pour représenter le spectateur.

Affiche de la 50e édition du festival les Nuits de la Mayenne - Jeanne Roualet de l'agence Cosmogama

Cette 50e édition sera également généreuse en spectacles avec une programmation plus dense qu'à l'accoutumé. On peut notamment citer la création du spectacle "Petit Prince" pour l'anniversaire du festival avec Thibault de Montalembert au théâtre des Ursulines à Château-Gontier. Pour Coralie Cavan, directrice artistique du festival, "il y avait une volonté de mélanger des spectacles grands formats très impressionnants, comme le spectacle "Perception" de la compagnie Bivouac ou "Les notes qui s'aiment" d'André Manoukian, et la mise en avant de compagnies mayennaises comme la compagnie DADR ou le Théâtre d'air". Ce sera d'ailleurs une des particularités de cette édition, cinq compagnies mayennaises seront mises à l'honneur soit un tiers de la programmation ! Notons également la présence d'un premier spectacle en lien avec l'écologie de la compagnie Eldorado et Alice Zeniter. Le spectacle s'intitule "Quand viendra la vague" et aura lieu les 4 et 5 août à 18h au Bourgneuf le forêt et La Bazouge-de-Chéméré.

Affiche du concert d'André Manoukian "Les notes qui s'aiment", le 19 juillet à 21h30 au lycée Ambroise Paré à Laval

Un peu d'histoire

C'est de l'esprit de Jean Guichard que le festival naît en 1973. À l'époque directeur de la comédie de Nantes, Jean Guichard est un homme de théâtre qui est un des principaux militants pour la décentralisation théâtrale en France. C'est en sillonnant la Mayenne qu'il en tombe amoureux et qu'il décide ainsi de conjuguer ses deux amours, le théâtre et les paysages mayennais. La première édition des Nuits de la Mayenne a lieu en 1973 et jusqu'en 1977, l'événement est relativement confidentiel. Cependant, en 1977, le festival se monte en association et tente de rendre sa formule plus accessible au grand public, il met notamment l'accent sur la mise en avant du patrimoine mayennais. En revanche, si le festival a bien pour objectif de mettre le patrimoine mayennais en avant, les propositions théâtrales sont quant à elles national et ont pour but de ramener des artistes d'horizons diverses dans des lieux mayennais uniques.

Cour du château de Sainte-Suzanne lors des Nuits de la Mayenne

2014 : une année charnière

Le festival prend ainsi de l'ampleur d'année en année et commence très vite à trouver son public. C'est en 2014 que le festival connaîtra ses plus grands changements. Cette année-là, l'association des Nuits de La Mayenne fusionne avec l'agence culturelle départementale Mayenne Culture . Cette fusion va permettre de consolider fortement le festival avec notamment une amélioration de la communication, de l'administration, du collectif ou encore l'augmentation du nombre d'employés. Cette fusion a aussi permis au festival d'établir un lien fort et direct avec les autres entités de Mayenne Culture (Ensemble instrumental de la Mayenne, les Émergences…)

