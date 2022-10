A Grasse, ce concert à ne pas rater ce soir (+ un bon plan covoiturage)

Il est un homme libre : et sa musique le traduit. Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Bachar Mar-Khalifé vient jouer mardi soir au Théâtre de Grasse.

Son papa est (très) connu

Le mélange percutant de jazz, d'électro, de musique traditionnelle Libanaise et de musique contemporaine lui a été laissé en héritage par son papa, le chanteur et oudiste Marcel Khalifé.

Pour tous les Libanais qui ne trouvent plus le sommeil depuis

Son dernier album On / Off composé lors d'une retraite au Liban (nommé aux Victoires du Jazz, Grand Prix Sacem) est dédié à tous les Libanais qui ne trouvent plus le sommeil depuis l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth.

Pénurie d'essence, grève.... ? Le théâtre de Grasse prévoit des co-voiturage

1. Rendez-vous sur theatredegrasse.com

2. Choisissez le spectacle auquel vous avez prévu d'assister.

3. Dans la page du spectacle, cliquez sur co-voiturage

4. Remplissez et publiez votre annonce.

