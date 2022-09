A Grasse, cette semaine on a (vraiment) le sourire. Découvrez pourquoi

La programmation est importante du 18 au 25 septembre pour nous faire sourire, et rire.

Boire du vin et rire

Ainsi, on y accueille mercredi 21 septembre, dans un scène en ville Sophie Jammet au restaurant du Casino Victoria à 18h30. Une ex sommelière et petite fille de vignerons qui invite à la dégustation de quatre vins agrémentée d'escales poétiques, théâtrales, musicales et humoristiques.

Des stars de l'humour

Waly Dia par exemple vient jouer Ensemble ou rien où il parle des grands défis de notre époque. L'éducation "le vivre ensemble", l'écologie, la condition féminine ou encore la fracture sociale (promis, c'est marrant!). Vendredi à 20h au Théâtre de Grasse.

Auditions de futures stars de l'humour dimanche

Dimanche 25 septembre, des auditions seront lancées au Théâtre de Grasse avec une délégation du Point Virgule. Un célèbre théâtre Parisien qui a accompagné les débuts de nombreux artistes comme Elie Kakou, Pierre Palmade, Florence Floresti ou encore Alex Lutz et Fary. Si on le sent on peut encore être auditionné, ou venir voir les débuts d'une future star de l'humour.

Un humoriste chez vous!

Yacine Kaci a "ubérisé" son spectacle. Il vient le jouer à domicile © Radio France - Arno Visconti

Yacine Kaci participe au festival de Grasse : vendredi au Bistrot 34 à 22h, au Bar à Vins le Comptoir samedi soir ou au bar à jeux Elyoh Bar dimanche. Avant Yacine Kaci viendra peut-être chez vous ! Voilà une façon originale de se présenter. Depuis quelques temps Yacine est accueilli directement chez les gens. C'est à dire : on réserve un créneau et Yacine vient nous livrer des blagues.

Original! Il en coûtera 100€ à l’hôte pour 1h du spectacle La connerie humaine.