A la découverte de la commune de Chavanay

D'origine gallo-romaine, le village de Chavanay a été au Moyen Âge le siège d'une seigneurie et a gardé de cette époque l'organisation circulaire de son bourg, des vestiges de tours, des fenêtres à meneaux et des ruelles tortueuses.

Aujourd'hui, de nombreux visages nous font découvrir d'autres valeurs de cette commune du Forez.

Des jeunes gens au service des autres

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Chavanay propose d’éduquer les adolescents et jeunes adultes à la fonction de sapeur pompier. Désormais, ce sont près de quarante animateurs bénévoles qui encadrent la section pour former ces jeunes combattants du feu sur les Centres d’Incendie et de Secours de St Pierre de Boeuf, Chavanay, Pélussin et Maclas.

Pour toutes informations sur les concours et formations, rendez-vous sur le site officiel des Jeunes Sapeurs Pompiers de Chavanay.

Une plume pour raconter le territoir

Depuis quelques années Jocelyne Moulin est correspondante pour le quotidien La Tribune / Le Progrès et chargée de relayer ponctuellement les informations de la commune de Chavanay ou lorsque l’actualité le réclame.

Modeste journal qui paraît pour la première fois le lundi 12 décembre 1859, La Tribune / Le Progrès dont le siège se trouve à Lyon, est diffusé dans le Rhône, l'Ain, le Nord-Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Jura.

Un amour de coccinelle

C'est en 1984 que le garage Auto Passion s’implante à Chavanay pour réparer des véhicules et créer des répliques mythiques sur base Coccinelles Volkswagen avant que Stéphane Malmont qui reprend l'activité en 2001 et développe la vente par correspondance tout en créant un pôle de rénovation multi-métiers, favorisant le partage de compétences qui riment également avec passion.

Regroupant les activités exercées sur le site actuel en ajoutant la carrosserie reprise en direct, la sellerie qui serait assurée sur place par le sous-traitant, une salle bancs moteurs et un atelier campeur pour aménager des vans.

Des feux de la rampe au pied des vignes

D'abord tourné vers le monde de l'image et du cinéma, Romain Decelle s'est ensuite tourné vers un domaine viticole incontournable de Chavanay et dont il a repris l'activité pour en faire un lieu de dégustation mais aussi révélateur d'un savoir-faire à tous les postes mais surtout une exigence de sa part pour avoir toute légitimité sur le travail de la vigne.

La commune étant au cœur des plus grands crus des Côtes du Rhône, Le Domaine De Boisseytcultive aussi bien le Saint-Joseph que le Condrieu et la Côte-Rôtie.