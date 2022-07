A la découverte des reptiles et insectes à l'Exotic Park

La plus grande fourmilière de fourmis coupeuses de feuilles d’Europe, de très nombreuses espèces d'insectes et plus de 90 espèces d'animaux sont à découvrir à Lescar au sein de l'Exotic Park.

Situé en face du Lac des Carolins à Lescar, Exotik Park propose à ses visiteurs une découverte unique de la biodiversité locale et internationale. Sur deux hectares, oiseaux exotiques, mammifères et même une mini-ferme béarnaise font le bonheur des petits et grands. Et au centre du parc, le vivarium offre la possibilité de découvrir des espèces méconnues.

Insectes et reptiles à l'honneur

Assister à la naissance de papillons, scruter le fourmillement de la plus grande fourmilière de fourmis coupeuses de feuilles d’Europe, ou s'extasier devant les reptiles, le vivarium d'Exotic Park offre des expériences uniques et nous permet d'en savoir plus sur des espèces très méconnues.

Une nouveautés cette année

Depuis avril dernier, Exotic Park propose de découvrir sa volière à Papillon. Une fois à l'intérieur, les papillons exotiques virevoltent autour de vous et viennent même se poser sur vous, d'autant plus si vous êtes habillé avec des couleurs vives ! Un moment magique pour toute la famille.

Exotic Park est ouvert tous les jours de 10H à 19H.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.exotic-park.com