A la découverte du monde animal au Pac Animalier des Pyrénées

Pour une sortie en famille, quoi de mieux que partir à la découverte du monde animal? C'est ce que propose à Argelès-Gazost le Parc animalier des Pyrénées avec plus de 600 animaux et 120 espèces.

Une immersion riche en émotion

Sur les 14 hectares du parc à flanc de montage, vous pouvez découvrir la faune sauvage des Pyrénées, comme le loups gris, les marmottes, ou l'emblématique Ours Brun, mais également les animaux du reste du monde, comme les gibbons à favoris roux, les ocelots ou les loutres géantes.

Entre les volières d'immersion, les enclos de nourrissage ou encore les 7 hectares de parcours en semi-liberté pour évoluer au plus près des animaux, petits et grands auront de quoi s'émerveiller tout au long de la visite.

Une nuit au plus près des animaux

En plus de proposer de devenir soigneur d'un jour et découvrir les coulisses du parc et le métier de soigneur, le Parc Animalier des Pyrénées propose de passer la nuit avec les animaux.

Dans l'un de ses 3 écolodges (Le Refuge, la Cabane du Trappeur et la Tanière), il est possible de passer la nuit en famille avec les marmottes, les ours ou les loups, et de les voir évoluer en étant séparés d'une simple vitre. Sensations garanties!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parc-animalier-pyrenees.com