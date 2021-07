À la découverte du Rocher Mistral, un parc "historique" au cœur de la Provence

Bienvenue au Rocher Mistral !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Situé sur la commune de la Barben, dans le département des Bouches du Rhône, le Rocher Mistral fait la part belle à l’histoire et au patrimoine de Provence. À quelques kilomètres du Luberon et des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse et du Var, le parc Rocher Mistral est un projet fou et monumental qui vient d'éclore.

Les équipes de France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse étaient présentes, ce jeudi 1er juillet 2021 pour une émission spéciale inauguration depuis le domaine du Rocher Mistral , de 9h à 12h.

Réécoutez l'émission spéciale inauguration du Rocher Mistral

Une matinée particulière donc, présenté par Paulin Reynard, Mélanie Masson et David Bérard, autour de de la création du projet, des travaux, avec les intervenants suivants :

Vianney d'Alençon , Président Fondateur du Rocher Mistral,

, Président Fondateur du Rocher Mistral, Frédéric de Lanouvelle , directeur général adjoint du Rocher Mistral,

, directeur général adjoint du Rocher Mistral, Anne Poniatowski , maire des Baux de Provence,

, maire des Baux de Provence, Aurélie Gandilhon, cheffe décoratrice du parc.

à la découverte du Rocher Mistral Copier

Et une seconde partie placée sous le signe de la cuisine traditionnelle provençale, avec David Boucher, Chef du restaurant du parc et Mathilde Gaudier, responsable du marché provençal.

La gourmandise provençale au Rocher Mistral Copier