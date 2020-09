A La Garde et au Pradet : l'Espace Naturel Départemental du Plan est inauguré

Sa taille - 135 hectares - et son aménagement font de l'Espace Naturel Départemental du Plan un lieu unique dans le Sud de la France. Le public bénéficie d'un espace de détente et de loisirs dans un milieu abritant des espèces protégées et une biodiversité exceptionnelle. Au cœur de cet espace, la Maison départementale de la nature du Plan, de construction éco-responsable du haut de ses 3,5 mètres sur pilotis, est un lieu de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au développement durable.

L'intérieur de la Maison départementale de la nature du Plan - N.Lacroix - Département du Var

La plaine du Plan est une vaste Zone d’Expansion de Crues (ZEC) et joue un rôle de bassin de rétention "naturel" protégeant des inondations les quartiers urbanisés de La Garde, du Pradet et de Toulon. Composée dans sa partie Nord de prairies sèches et humides selon les saisons, elle demeure boisée au Sud. On y trouve 15 espèces végétales protégées dont la Bellevalia trifoliata, une jacinthe à trois feuilles présente nulle part ailleurs en France, ainsi que de nombreuses espèces rares comme des chauve-souris, des batraciens, des papillons et plus de 100 espèces d'oiseaux.

L'Espace nature départemental du Plan - N.Lacroix - Département du Var

Ce week-end, le Département du Var propose aux visiteurs deux jours d'animations gratuites : jeux, ateliers nature, visites commentées, balades découverte du site à pied, à vélo et à cheval. Consultez le programme !