Vous aimez le "Made in Côte d'Or" ? Vous aimez les pièces uniques ? Vous appréciez l'artisanat d'art ? Bienvenue au 44 rue des Forges à Dijon ! France Bleu Bourgogne part à la rencontre de jeunes artistes locaux !

A la rencontre des artistes et créateurs de Dijon !

Au 44 rue des Forges à Dijon, on trouve un atelier d'artistes ! Elles et ils sont designers, illustrateurs, couturiers, bijoutiers ou graphistes ! Si vous êtes à la recherche d'objets déco ou d'idées cadeaux vraiment originaux et fabriqués en Côte d'Or ? Vous êtes au bon endroit !

Petit tour de l'atelier Paper Addict :

Portrait de Lorraine Harris, graphiste et designer papier Copier

Lorraine Harris, créatrice chez Paper Addict © Radio France - Caroline PAUL

Lorraine, une artiste inspirée et "multi-support" Copier

Laiton et papier pour des bijoux tendance et 100% Côte d'Or ! © Radio France - Caroline PAUL

Après les bijoux, quelques accessoires mode chez Anne Victor Studio :

Le design textile, c'est quoi ? Copier

Anne Bry en pleine création de bracelets textile © Radio France - Caroline PAUL

Et dernier arrêt à l'Atelier Gong :

Félix Pommier, un illustrateur aux compétences multiples Copier