A la rencontre des vignerons du Jurançon

En 1986, de jeunes vignerons du Jurançon donnent naissance à l’association La route des Vins de Jurançon, qui donnera plus tard naissance à la Maison des Vins à Lacommande. Regroupant aujourd’hui une soixantaine de vignerons indépendants qui y vinifient et commercialisent leurs vins, c’est le lieu incontournable pour toute personne voulant découvrir la culture et l’histoire du Jurançon.

A la découverte d’un savoir-faire

En plus d’une boutique proposant plus de 130 références de vins de Jurançon, ainsi que des vins de Madiran, d’Irouléguy et de Béarn, La Maison des Vins abrite une salle d’exposition permettant de découvrir l’histoire de l’appellation qui fait la fierté des béarnais, et du savoir-faire qui va avec. Ouverte du lundi au samedi, de 11H à 19H, vous pourrez également vous y laisser guider lors d’une dégustation.

Des animations tout l’été

Cet été, les vignerons du Jurançon vous accueillent lors des « jeudis soirs à Lacommande ». L’occasion de découvrir leur travail en profitant d’un concert gratuit donné sur le Parvis de la Maison des Vins.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur vigneronsdujurancon.fr