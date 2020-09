A livre ouvert… wie ein offenes Buch aux Bibliothèques idéales 2020

Pour la cinquième année consécutive, l’Association « A livre ouvert… wie ein offenes Buch » participe aux Bibliothèques Idéales de Strasbourg, en proposant :

10/09/2020 à 20h30 : Concert-lecture

Monique Wittig. Elles disent / Sie saawe

Concert-lecture en alsacien, arabe, anglais et français des "Guérillères" de Monique Wittig. Musique par U-Bic et Annabelle Galland, Noufissa Kabbou, Charlotte Vix & Laura Strubel. Lecture par Aline Martin.

Depuis qu'il y a des hommes et qu'ils pensent, ils ont chacun écrit l'histoire dans leur langage : au masculin. Les Guérillères s'écrivent comme sujet collectif à la troisième personne du féminin pluriel. Dans les lacunes des textes magistraux qu'on nous a donnés à lire jusqu'ici, les bribes d'un autre texte apparaissent, le négatif ou plutôt l'envers des premiers, dévoilant soudain une force et une violence que de longs siècles d'oppression ont rendu explosives.

12/09/2020 : débat et lectures mucicales

9h30 / Débat Walter Benjamin et « la tâche du traducteur »

Table ronde avec Patricia Lavelle, Daniel Payot, Roland Reuß et Isabelle Baladine Howald. Lecture par Jean Lorrain.

Dans La tâche du traducteur, publiée en préface à sa traduction des « Tableaux parisiens » de Baudelaire Walter Benjamin écrit : « Car aucun poème ne s’adresse au lecteur, aucun tableau au spectateur, aucune symphonie à l’auditoire. Une traduction est-elle faite pour les lecteurs qui ne comprennent pas l’original ? » Quatre-vingt ans après sa tragique disparition, le 26 septembre 1940, l’œuvre de Benjamin reste, comme le disait si justement le regretté Robert Kahn, qui aurait dû participer à cette rencontre, telle « une arche pour nous qui venons après …le déluge.» La traduction en est un pilier majeur.

10h45 / Lecture musicale Hannah Arendt : Walter Benjamin 1892-1940

Musique : Annabelle Galland, Francko Mehrstein et Railo Helmstetter. Lecture : Aline Martin et François Wolfermann

Dans ses Vies politiques, Hannah Arendt consacre trois chapitres à Walter Benjamin. Du Bossu au Pêcheur de perles, elle trace un portrait tout en délicatesse de « cet homme qui n’avait appris à nager ni avec le courant ni contre le courant. »

Lecture d’extraits du texte de Hannah Arendt, "Walter Benjamin, 1892-1940" et des "Dernières lettres de Walter Benjamin", réunies par Jacques-Olivier Bégot.

12/09/2020 : concert de Matskat

Traduction, création, improvisation

Matskat (violon, guitare, voix), Grégory Ott (Piano), Jean-François Untrau (basse), Matthieu Zirn (batterie)

Passionné de musiques et de langues, Matskat se révèle sensible au processus de la traduction des mots mais aussi des émotions, à travers les notes de son violon, de sa guitare ou de sa voix, et souvent dans cette langue à la fois primitive et sophistiquée que l'on nomme le scat... Un langage improvisé propre à traduire les élans de l'âme !

Il en profitera pour glisser dans votre bibliothèque idéale quelques compositions d'un album bilingue rendant hommage aux poètes symbolistes français Verlaine, Baudelaire et Verhaeren, traduits par Stefan Zweig, ce magicien des mots…

Avec le soutien de l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle.

