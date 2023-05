A Massognes, de nouveaux pilotes pour voler dans les airs

C'est une grande ligne droite sur une route de campagne, sans poteaux électriques. "Un endroit rare", souligne Richard Bottreau, le président du club de vol libre des Pitroux, à Massognes, au nord de Poitiers.

Survoler la plaine

Rare, mais indispensable pour faire voler les parapente. Ici, on ne décolle pas à flanc de montagne, mais bien depuis les plaines de la Vienne... grâce à un pick-up qui tire le pilote pour lui donner de l'élan.

Le pilote attache son passager sous l'œil attentif de Pierre Toutan. Ensuite, le pick-up démarrera pour tracter les deux parapentistes et les faire décoller. © Radio France - Agathe Legrand

"On est sur un terrain plat, donc on a pas le choix, il faut un mouvement de traction pour décoller, un peu comme un cerf-volant. On monte le pilote à 300 ou 400 mètres quand même, et après c'est à lui de trouver des ascendances pour voler comme un oiseau !" poursuit Richard Bottreau.

Baptême de l'air

Samedi 13 mai, c'était le baptême de l'air pour cinq professeurs d'EPS et quelques uns de leurs amis, qui se sont portés volontaires. L'école de parapente du Pitroux achevait la formation de huit pilotes biplaceurs, c'est-à-dire capable de voler avec un passager.

Si les passagers étaient forcément un peu stressés pour cette première fois, les pilotes eux, étaient heureux de partager leur passion : "c'est vraiment des sensations à découvrir... Rien que d'en parler cela me donne des frissons", s'exclame Maxime, un des huit pilotes.

Pierre Toutan est formateur, il regarde ses élèves s'envoler en compagnie de leur passager, pour voir s'ils sont aptes à devenir biplaceurs. © Radio France - Agathe Legrand

"L'intérêt pour le territoire, c'est d'avoir plus de personnes en capacité d'emmener des passagers", explique Pierre Toutan, salarié du comité départemental de vol libre de la Vienne. Cela permettra notamment de proposer des initiations et des baptême de l'air au public pendant le summer camp du club, du 1er au 15 août.