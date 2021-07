A Piffonds, le cirque Star revient en piste

Mercredi 7 juillet, le cirque Star a réouvert ses portes au public . Attractions et chapiteaux sont de nouveaux accessibles aux petits et grands. L'occasion de venir voir leur nouveau spectacle, Circurbex, ou de s'essayer aux cours de cirque.

Pour le premier atelier de l'été du Cirque Star, il n'y a que trois enfants qui sont venus. C'est presque un cours particulier que donne Marc. Pendant l'après-midi, le jeune homme marche sur un fil et jongle, mais le matin, il est professeur. Au programme: partir à la découverte du cirque et de son histoire tout en s'essayant à la planche américaine, le métier de clown, le cerceau, la balle et la jonglerie.

Marc présente les disciplines les unes après les autres, le tout mêlé à de l'histoire du cirque. © Radio France - Célia Gueuti

L'activité coûte 8 euros, à rajouter à l'accès au parc et au spectacle mais il n' y a pas eu d'hésitation pour Hélène. Elle et son mari accueillent leurs petits-enfants pour 10 jours. C'est leur première sortie et tous ont apprécié. Tout au long de l'activité, elle se rapproche peu à peu de la piste avant de finalement se joindre aux jeunes élèves.

Le cirque est une activité très ludique pour les enfants. Ca les occupe et leur fait découvrir un monde qu'on ne connait pas beaucoup.

Au final, c'est le jonglage qui a été le plus apprécié aujourd'hui. "D'habitude c'est le houla-hoop que préfère les jeunes. Mais la beauté du cirque c'est que chacun se retrouve dans une activité différente," explique Marc en souriant. Au bout d'une heure, il est temps de tout ranger . Mais la journée n'est pas fini pour lui. Il participe au spectacle de 14h30. C'est une nouvelle création, que l'équipe du cirque Star a monté pendant les confinement successifs.

Le nouveau spectacle du Cirque Star met en scène une troupe d'explorateurs dans un cirque abandonné. - Cirque Star

"L'année dernière nous avions fait un spectacle où nous étions des médecins, raconte Claire Simon la patronne du cirque Star. Cette année nous voulions rester dans l'actualité mais quand même faire sourire nos visiteurs." Résultat: un spectacle sur un cirque à l'abandon redécouvert par une troupe d'explorateurs.

Autour du chapiteau, les attractions et animaux sont là pour occuper petits et grands entre les ateliers et la représentation. © Radio France - Célia Gueuti

Le confinement leur a permis de monter ce nouveau spectacle mais aussi de mettre un coup de neuf au parc. Un peu de peinture, un nouveau chapiteau pour manger à l'ombre et au sec, les circassiens ont eu le temps de se réinventer. Mais ce qu'ils attendent le plus c'est le public. Pour permettre au plus de monde possible de venir, la propriétaire Claire Simon a choisi de moduler ses jauges. "Les jours où ont a des collectivités, nous mettons en place le pass sanitaire. Mais les jours où il y a peu de monde, le lundi souvent, nous mettons une jauge à 50 personnes pour ceux qui n'ont pas finis leur parcours vaccinal."