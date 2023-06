À quoi va ressembler l'été à Périgueux ?

La municipalité de Périgueux prépare activement les événements qui vont rythmer la capitale du Périgord durant l'été 2024. Delphine Labails, la Maire de Périgueux était l'invitée du 6/9 ce vendredi 22 juin pour présenter les temps forts de la saison.

ⓘ Publicité

L'agenda des rendez-vous de l'été a été présenté à la mi-juin par la Maire de Périgueux et son équipe. Dans l'agenda estival, on retrouve notamment le Festival Mimos, l'opération "Nuits Gourmandes" ou encore les soirées "Macadam Jazz".

L'objectif est de faire de Périgueux une ville de fête et de spectacle dans une thématique bohème pop : "C'est notre fil rouge. C'est un esprit de vacances. Il faut proposer à nos visiteurs et nos habitants une sensation de dépaysement pendant l'été" explique Delphine Labails. Cette ambiance bohème pop est donc installée par petites touches : suspensions en raphia, couleurs punchy dans les parterres fleuris de la ville ainsi dans les éléments de décoration.

Un pique-nique en blanc à Périgueux

Parmi les nouveautés estivales, la ville de Périgueux a signé un partenariat avec les pique-niques en blanc réputés au Manoir d'Eyrignac. Grâce à l'opération "Vesunna invite Eyrignac", le premier pique-nique de la saison aura donc lieu à Périgueux, sur la pelouse du parc de Vésonne le 3 juillet à 19h, avant de poursuivre sa saison sur son lieu habituel à Eyrignac. Pour Delphine Labails et son équipe municipale, il s'agit de répondre à une demande des habitants de Périgueux et de construire des partenariats avec les autres structures du département.

Le vingtième anniversaire de Vesunna

Cet été est aussi marqué par les 20 ans de Vesunna, le site-musée gallo-romain dans une architecture de Jean Nouvel. Afin de célébrer cet anniversaire de la manière la plus estivale qui soit, la municipalité a demandé à l'artisan-glacier périgourdin Roland Manouvrier d'imaginer une glace spécialement pour l'occasion. Le bâtonnet "Vava", en référence au graffiti du chien de Vesunna, élaboré à base de fruits rouges, noix et miel du Périgord est à déguster tout l'été dans la boutique du musée.

Découvrez l'intégralité du programme "L'été à Périgueux 2023" sur le guide mis à disposition par la ville :

loading

Une enquête sur la vie quotidienne à Périgueux

En attendant le coup d'envoi de la saison estivale à Périgueux, la municipalité réalise en ce moment et jusqu'au 7 juillet une enquête participative auprès de la population : "Nous sommes en ce moment dans une démarche de mi-mandat participative et ce questionnaire vient nourrir cette démarche" précise Delphine Labails. Il y a trois questionnaires disponibles sur le site internet de Périgueux ainsi qu'à l'accueil de la Mairie : un questionnaire pour la famille, un questionnaire pour les jeunes et un questionnaire pour les plus de 50 ans.